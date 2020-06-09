Прокуратура Москвы проконтролирует дело Ефремова о смертельном ДТП
Прокуратура российской столицы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
До этого стало известно, что дело в отношении артиста переквалифицировано на более тяжкую часть 264 статьи Уголовного кодекса в связи со смертью в больнице пострадавшего в аварии водителя, передает RT.
Накануне вечером внедорожник Ефремов вылетел на встречную полосу и врезался в микрофургон Lada, перевозивший морепродукты. Произошло это в районе Смоленской площади. Актер едва держался на ногах, экспертиза подтвердила, что он был сильно пьян.
В текущем году Михаил Ефремов уже не менее 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В момент аварии в салоне автомобиля актёра находились ещё двое пассажиров. По неофициальной информации, после ДТП они покинули место происшествия. Юрист и адвокат Тимур Маршани рассказал Москве 24, грозит ли им какое-либо наказание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru