Прокуратура инициировала проверку из-за разлива топлива под Норильском
Прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов на автодороге Норильск - Кайеркан в районе Надеждинского металлургического завода, сообщается в пресс-службе ведомства по Красноярскому краю.
Сотрудники ведомства установили, что разлив топлива произошел из бензовоза «Таймырской топливной компании», входящей в структуру «Норникеля». Отмечается, что на проезжую часть вылилось не менее двух тонн топлива.
Последствия разлива устраняет «Таймырская топливная компания». Из-за разлива в Норильске организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.
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