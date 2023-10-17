LN24: Полиция ищет еще двух подозреваемых после стрельбы в Брюсселе
Полиция Брюсселя разыскивает еще двух человек, причастных к теракту против футбольных болельщиков. Об этом сообщил телеканал LN24.
Ранее правоохранители нейтрализовали подозреваемого в нападении. По данным властей, ликвидированный мужчина — Абдесалем Л. Как сообщали СМИ, подозреваемый был выходцем из Туниса и был знаком спецслужбам Бельгии из-за своих радикальных взглядов.
Накануне неизвестный открыл стрельбу в центре Брюсселя по людям в форме сборной Швеции по футболу, два болельщика погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, полиция начала его розыск. Утром 17 октября стало известно, что подозреваемого ликвидировали в Брюсселе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru