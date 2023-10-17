LN24: Полиция ищет еще двух подозреваемых после стрельбы в Брюсселе

Ранее правоохранители нейтрализовали подозреваемого в нападении. По данным властей, ликвидированный мужчина — Абдесалем Л. Как сообщали СМИ, подозреваемый был выходцем из Туниса и был знаком спецслужбам Бельгии из-за своих радикальных взглядов.

Накануне неизвестный открыл стрельбу в центре Брюсселя по людям в форме сборной Швеции по футболу, два болельщика погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, полиция начала его розыск. Утром 17 октября стало известно, что подозреваемого ликвидировали в Брюсселе, напоминает RT.

