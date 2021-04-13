Стрельба произошла в школе штата Теннесси
В школе Остин-Ист-Магнет штата Теннесси произошла стрельба, сообщил режиссер Дэвид Рауш во время пресс-конференции. В результате перестрелки погиб ученик и ранен сотрудник полиции.
Офицеры ответили на вызов о потенциально вооруженном человеке в средней школе в 15:15 по местному времени. Полицейские нашли ученика в туалете и приказали ему уйти. После этого он открыл стрельбу. По словам Рауша, ученик погиб на месте, еще один полицейский находится в тяжелом состоянии. Имя стрелявшего не раскрывается.
Руководитель школ округа Нокс Боб Томас заявил, что опустошен этой трагедией. Он также отметил, что школа будет закрыта на ближайшие два дня.
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