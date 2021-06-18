Произошел взрыв на газопроводе в Луганске
18 июня 202108:47
В центре Луганска произошел взрыв на газопроводе, сообщило РИА Новости со ссылкой на «Луганскгаз».
Информации о пострадавших нет.
Ранее произошел крупный взрыв на автозаправке в Новосибирске. Инцидент на АЗС произошел в начале седьмого вечера, заявили в МЧС. В это время взлетели на воздух резервуары с топливом. Пострадали 35 человек, 20 госпитализированы с ожогами
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Ялту затопило из-за дождей
- В Крыму предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
- СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
- Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после прививки
- Эриксену поставили кардиостимулятор и выписывают из больницы
- Произошел взрыв на газопроводе в Луганске
- Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом Донбасс
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня
- Медик рассказал, почему вакциринованные могут заразиться COVID-19
- Финансист посоветовал покупать доллары
17 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru