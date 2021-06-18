Произошел взрыв на газопроводе в Луганске

В центре Луганска произошел взрыв на газопроводе, сообщило РИА Новости со ссылкой на «Луганскгаз».

Число пострадавших при взрывах на автозаправке в Новосибирске достигло 35

Информации о пострадавших нет.

Ранее произошел крупный взрыв на автозаправке в Новосибирске. Инцидент на АЗС произошел в начале седьмого вечера, заявили в МЧС. В это время взлетели на воздух резервуары с топливом. Пострадали 35 человек, 20 госпитализированы с ожогами

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВзрывЛуганск
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