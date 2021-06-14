Число пострадавших при взрывах на автозаправке в Новосибирске достигло 35
Число пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Новосибирске достигло 35 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, пострадали 35 человек, 20 госпитализированы с ожогами. Отмечается,что остальным 15 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. При этом 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
При этом пострадавшие продолжают обращаться за медпомощью. Нескольких человек отвезли в больницу проезжавшие мимо автомобили.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По данным МЧС, на горящей автозаправке взрывались баллоны и цистерны с топливом.
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