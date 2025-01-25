Проигнорировавших гимн россиян наказали в Карачаево-Черкессии

Суд в Карачаево-Черкесской Республике привлек к административной ответственности шестерых участвовавших в спортивном мероприятии в Черкесске россиян, не вставших во время исполнения российского гимна. Об этом сообщил Telegram-канал МВД региона.

Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы

В ходе проверки было установлено, что нарушители осознанно пошли на проступок. С ними провели разъяснительную беседу.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПроисшествияГимн РоссииКарачаево-черкесияСуд

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