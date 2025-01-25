Проигнорировавших гимн россиян наказали в Карачаево-Черкессии

В ходе проверки было установлено, что нарушители осознанно пошли на проступок. С ними провели разъяснительную беседу.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

