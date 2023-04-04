Профессор МГУ написала заявление в полицию на коллегу за угрозу убийством

Профессор кафедры политологии Востока Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова написала заявление в правоохранительные органы на старшего научного сотрудника МГУ, который пригрозил нанять киллера, чтобы разобрать с ней. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что инцидент произошел во время встречи старшего научного сотрудника с проректором МГУ. Обсуждая работу сотрудницы вуза, ее коллега заявил, что ему придется нанять киллера, если он не найдет других способов разобраться с профессором. О случившемся профессору сообщили другие коллеги.

Ранее преподавателя школы №2129 на юго-западе Москвы обвинили в избиении девятиклассников, обучающихся в кадетском классе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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