Профессор МГУ написала заявление в полицию на коллегу за угрозу убийством

Отмечается, что инцидент произошел во время встречи старшего научного сотрудника с проректором МГУ. Обсуждая работу сотрудницы вуза, ее коллега заявил, что ему придется нанять киллера, если он не найдет других способов разобраться с профессором. О случившемся профессору сообщили другие коллеги.

Ранее преподавателя школы №2129 на юго-западе Москвы обвинили в избиении девятиклассников, обучающихся в кадетском классе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

