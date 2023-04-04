Профессор МГУ написала заявление в полицию на коллегу за угрозу убийством
Профессор кафедры политологии Востока Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова написала заявление в правоохранительные органы на старшего научного сотрудника МГУ, который пригрозил нанять киллера, чтобы разобрать с ней. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел во время встречи старшего научного сотрудника с проректором МГУ. Обсуждая работу сотрудницы вуза, ее коллега заявил, что ему придется нанять киллера, если он не найдет других способов разобраться с профессором. О случившемся профессору сообщили другие коллеги.
Ранее преподавателя школы №2129 на юго-западе Москвы обвинили в избиении девятиклассников, обучающихся в кадетском классе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- В Госдуме предложили легализовать работу блогеров
- Профессор МГУ написала заявление в полицию на коллегу за угрозу убийством
- Путина попросили вернуть урок черчения в школы
- Первый визовый центр Китая вскоре откроется в Петербурге
- В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников
- Порт турецкого города подтвердил планы запуска паромов в Сочи
- Российских борцов допустили до международных соревнований
- В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии
- В Госдуме предложили сажать за треш-стримы
- МИД РФ назвал условие для восстановления договора о СНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru