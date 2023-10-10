Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту во вторник вечером временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

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Причины остановки движения не названы. Водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост ранее дважды перекрывали для проведения ремонтных работ на автодорожной части.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 июля атаковали мост двумя надводными беспилотниками. Автодорожная часть получила повреждения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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