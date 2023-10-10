Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту во вторник вечером временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.
Причины остановки движения не названы. Водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский мост ранее дважды перекрывали для проведения ремонтных работ на автодорожной части.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 июля атаковали мост двумя надводными беспилотниками. Автодорожная часть получила повреждения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector
- Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили
- Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток
- Путин и Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт
- Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани
- Пашинян выступил против передислокации миротворцев РФ в Армению
- Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд
- Министр обороны Израиля объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
- WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля
- Боррель: ряд решений Израиля противоречат международному праву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru