Продажу ребенка предотвратили в Щелково
Продажу ребенка предотвратили в Щелково, сообщили в Следственном комитете по Московской области.
По данным следствия, муж и жена решили купить ребенка. Они нашли беременную женщину, которая находилась в России незаконно. Они договорились с ней о покупке ребенка. После супруги обратились к врачу частной клиники в районе Щелкова, который согласился за 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением поддельных документов.
Далее, 18 февраля женщина передала новорожденного супругам при выписке из больницы, получила за это деньги. После все участники сделки были задержаны.
Ранее маленький ребенок выполз ночью на дорогу в Подмосковье и чуть не угодил под машину, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru