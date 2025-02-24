Проблемы с шасси произошли у приземлившегося в Волгограде самолета

О поломке и невозможности последующего руления экипаж доложил после освобождения взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отбуксировали с помощью тягача на стоянку.

Ранее лайнер Airbus A321 авиакомпании Nordwind Airlines (Россия), летевший из Сочи в Томск, экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга из-за заболевшего пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

