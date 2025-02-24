Проблемы с шасси произошли у приземлившегося в Волгограде самолета

Проблемы с шасси возникли у лайнера российской авиакомпании, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Волгоград, после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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О поломке и невозможности последующего руления экипаж доложил после освобождения взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отбуксировали с помощью тягача на стоянку.

Ранее лайнер Airbus A321 авиакомпании Nordwind Airlines (Россия), летевший из Сочи в Томск, экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга из-за заболевшего пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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