Проблемы с шасси произошли у приземлившегося в Волгограде самолета
Проблемы с шасси возникли у лайнера российской авиакомпании, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Волгоград, после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
О поломке и невозможности последующего руления экипаж доложил после освобождения взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отбуксировали с помощью тягача на стоянку.
Ранее лайнер Airbus A321 авиакомпании Nordwind Airlines (Россия), летевший из Сочи в Томск, экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга из-за заболевшего пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru