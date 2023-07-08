Пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани устранили

Автомобильная пробка, которая возникла на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, ликвидирована. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» в субботу.

Затор образовался на въезде на Крымский мост со стороны полуострова

По официальным данным на 12:00 8 июля, затора движения для проезда автомобилей к досмотровым пунктам с двух сторон Крымского моста нет, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что образовавшаяся на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи пробка устранена, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
ТЕГИ:Дорожное ДвижениеДвижениеАвтомобилиКрымский Мост

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