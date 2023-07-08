Пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани устранили

По официальным данным на 12:00 8 июля, затора движения для проезда автомобилей к досмотровым пунктам с двух сторон Крымского моста нет, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что образовавшаяся на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи пробка устранена, передает ТАСС.

