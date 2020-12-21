Самые необычные преступления-2020

А все потому, что как встретишь новый год, так его и проведешь. А нынешний високосный начался как раз с угона Rolls-Royce Ghost стоимостью около 20 млн. рублей. Вечером 1 января на Ярославском шоссе неподалеку от МКАД между менеджером коммерческой фирмы всего-то 18 лет от роду и неизвестным мужчиной произошел конфликт. В результате злоумышленник сел в дорогой лимузин и попросту уехал. Юноше пришлось идти пешком в полицию и подавать заявление об угоне Rolls-Royce.

БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА

По-прежнему в тренде интернет- и телефонные мошенничества. Казалось бы, нет человека, который не знает об этом. Но сводки происшествий говорят об обратном. На прошлой неделе, опять же 18-летний отрок очень уж захотел заполучить главный приз в размере 100 тыс. рублей, который разыгрывался в телеграм-канале. Чтобы увеличить свои шансы на победу, под воздействием алкогольных паров, он перевел мошенникам 1 млн. 700 тысяч рублей.