Самые необычные преступления-2020
НСН составила рейтинг наиболее громких криминальных происшествий уходящего года.
В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ROLLS-ROYCE
Угонами дорогих автомобилей уже давно никого не удивишь. Одних только Bentley было угнано в России с начала года около десятка. Кстати, 11 декабря стало известно, что в полицию поступило заявление о пропаже еще одного Bentley Сontinental.
А все потому, что как встретишь новый год, так его и проведешь. А нынешний високосный начался как раз с угона Rolls-Royce Ghost стоимостью около 20 млн. рублей. Вечером 1 января на Ярославском шоссе неподалеку от МКАД между менеджером коммерческой фирмы всего-то 18 лет от роду и неизвестным мужчиной произошел конфликт. В результате злоумышленник сел в дорогой лимузин и попросту уехал. Юноше пришлось идти пешком в полицию и подавать заявление об угоне Rolls-Royce.
БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА
По-прежнему в тренде интернет- и телефонные мошенничества. Казалось бы, нет человека, который не знает об этом. Но сводки происшествий говорят об обратном. На прошлой неделе, опять же 18-летний отрок очень уж захотел заполучить главный приз в размере 100 тыс. рублей, который разыгрывался в телеграм-канале. Чтобы увеличить свои шансы на победу, под воздействием алкогольных паров, он перевел мошенникам 1 млн. 700 тысяч рублей.
Но это оказалась не самая крупная сумма, похищенная злоумышленниками. В ноябре жительница города Обнинск лишилась своих сбережений после общения с «сотрудником безопасности банка». После многоходовой комбинации, добычей лжебанкиров стали без малого 8 миллионов рублей.
НЕСУТ СУМКАМИ
Как бы это странно не звучало, но пандемия способствовала снижению уровню преступности. В первую очередь это коснулось квартирных краж. По официальной статистике МВД России, с начала года их количество снизилось больше, чем на 20%. Оно и не удивительно. «Удалёнка» вынудила россиян сидеть по домам. Однако это не спасло 51-летнюю жительницу столицы. Вор вынес из квартиры брендовые дамские сумочки на 17 млн. рублей. Надо отдать должное правоохранителям, которые задержали преступника в короткие сроки.
Следует отметить, что сумма похищенного не стала рекордной. Старый рекорд квартирных краж не побит с 2009 года, когда из московской квартиры, которую снимал житель Новосибирска, воры вынесли буквально чемоданы денег. В них находилось 6 млн. долларов и 7 млн. евро.
9 ГРАММОВ В СЕРДЦЕ
К сожалению, не обошлось в 2020 году и без громких убийств. Весьма нетипичным оружием воспользовались преступники, напавшие в ночь на 2 ноября на Владимира Маругова. Влиятельный бизнесмен был убит в своем доме из арбалета.
По предварительным данным, причиной могло стать банальное ограбление.
Совершенно по другому сценарию разыгралась драма в Ленинградской области. Самый известный в Выборге предприниматель Александр Петров, отец гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, был застрелен киллером возле своего загородного дома из винтовки. О версии заказного убийства свидетельствует тот факт, что пуля, выпущенная с расстояния 250 метров, попала бизнесмену прямо в сердце.
СЧЕТ НА МИЛЛИАРДЫ
В номинации «Взятка/хищение года» победитель пока не назван в силу объективных причин, расследования подобных дел длятся весьма долго. Но имена лауреатов уже есть. Например, недавно в Мосгорсуд были переданы материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова, который обвиняется в получении взятки в размере 3 млрд. рублей. Сумма внушительная, но, по версии следствия, она была получена в период с 2010 по 2014 годы.
А несколько дней назад Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела о хищении более 87,2 млрд рублей ПАО «Промсвязьбанк». В хищении чужого имущества подозревают экс-сотрудников банка. Всем девяти соучастникам предъявлены обвинения.
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