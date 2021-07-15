Женщина погибла при нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области
Уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство» возбуждено в Ростовской области в отношении мужчины, который напал с ножом на пассажиров автобуса и убил женщину, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Трагедия произошла 15 июля в автобусе, который следовал по маршруту «город Азов - село Круглое». По данным следствия, 51-летний мужчина нанёс трем пассажирам множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.
В ведомстве рассказали, что на месте происшествия скончалась 33-летняя женщина , ещё две женщины - в возрасте 61 года и 55 лет были доставлены в больницу.
Отмечается, что личность подозреваемого установлена, в настоящее время его ищут.
Ранее в Грозном мужчина с ножом напал на полицейских, сообщает RT. Злоумышленник был ранен ответным огнём и позднее скончался в больнице.
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