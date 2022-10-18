Присяжные в Екатеринбурге признали виновными в бандитизме экс-депутата и его сына
Коллегия присяжных заседателей в Екатеринбурге вынесла обвинительный вердикт экс-депутату Артемовской городской думы Геннадию Виноградову и его сыну Роману. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда порталу Lenta.ru.
Присяжные заседатели признали виновным Геннадия Виноградова в бандитизме. В 1992 году бывший депутат создал преступную группировку, совершившую вооруженное нападение на четырех мужчин на территории Красногвардейского водохранилища двумя годами позже. В результате преступления два человека погибли, еще двое получили ранения. Кроме того, присяжные сочли доказанной вину Геннадия Виноградова в незаконном обороте оружия, мошенничестве в сфере страхования и склонении к даче ложных показаний. Однако обвинение не смогло доказать его причастность к поджогу автомобиля в 2020 году. По мнению присяжных заседателей, Виноградов-старший не заслуживает снисхождения.
Роман Виноградов, как считают присяжные, не принимал участия в преступлениях банды, однако он виновен в убийстве предпринимателя Андрея Буксина в 2003 году и в незаконном обороте оружия. Присяжные заседатели посчитали, что сын экс-депутата заслуживает снисхождения.
Также присяжные сочли недоказанной причастность отца и сына к покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году. На основании вердикта присяжных заседателей суд вынесет приговор.
Ранее Советский районный суд Владивостока признал приморского депутата Артема Самсонова виновным по делу о растлении ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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