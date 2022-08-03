Депутат Госдумы Белоусов осужден на 10 лет колонии за взятку в 3 млрд рублей

Московский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова. Он был признан виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей, передает ТАСС. Наказание парламентарию назначено заочно из-за его неявки на оглашение приговора.

Также суд назначил Белоусову наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей. Кроме того, суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.