Депутат Госдумы Белоусов осужден на 10 лет колонии за взятку в 3 млрд рублей
Московский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова. Он был признан виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей, передает ТАСС. Наказание парламентарию назначено заочно из-за его неявки на оглашение приговора.
Также суд назначил Белоусову наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей. Кроме того, суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.
По данным следствия, Вадим Белоусов вместе с тещей — главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Маргаритой Бутаковой, а также экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими фигурантами получили взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство в сфере строительства дорог.
Бутаковой суд назначил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет со штрафом в 500 миллионов рублей. Приговор вынесен с учетом возраста (женщине 80 лет), психического состояния и наличия хронических заболеваний.
Центризбирком Удмуртии 28 июля зарегистрировал Вадима Белоусова в качестве кандидата на пост главы республики от «Справедливой России — за правду». Осенью Госдума рассмотрит вопрос прекращения полномочий депутата.
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