Присвоившего сумку с гранатой и пистолетом россиянина осудили на шесть лет
Жителя Краснодара приговорили к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.
По данным следствия, осужденный нашел в 2012 году в подвале жилого дома и присвоил спортивную сумку, в которой находились 195 патронов, пистолет, наручники и граната. Он спрятал найденное в собственном доме, спустя 11 лет полицейские нашли оружие и боеприпасы в ходе обысков. Мужчина признал свою вину.
Ранее правоохранители обнаружили в Докучаевске (ДНР) схрон с оружием, предназначавшимся для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами 8-10 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru