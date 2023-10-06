Присвоившего сумку с гранатой и пистолетом россиянина осудили на шесть лет

По данным следствия, осужденный нашел в 2012 году в подвале жилого дома и присвоил спортивную сумку, в которой находились 195 патронов, пистолет, наручники и граната. Он спрятал найденное в собственном доме, спустя 11 лет полицейские нашли оружие и боеприпасы в ходе обысков. Мужчина признал свою вину.

Ранее правоохранители обнаружили в Докучаевске (ДНР) схрон с оружием, предназначавшимся для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами 8-10 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

