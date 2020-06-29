Прирост случаев COVID-19 в России стал минимальным за два месяца
За минувшие сутки в России подтвердились ещё 6719 случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель с конца апреля: в последний раз меньше заболевших за сутки выявили ещё 29 апреля – 5841.
Как сообщает АГН «Москва», в российской столице за прошедшие сутки 782 новых заболевших, в Подмосковье – 335. В обще сложности в России с начала эпидемии зафиксировано 641,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 220,8 тысячи – в Москве.
За сутки в России выздоровели 4,3 тысячи пациентов, лечившихся от коронавируса, 1007 из них – в столице, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой вице-мэра Анастасию Ракову.
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641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru