Происшествия
По информации МЧС, на метростанции «Алтуфьево» по техническим причинам остановился состав.
Приостановлено движение между метростанциями «Алтуфьево» и «Отрадное»
23 мая21:05
Поезда на участке Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» временно не курсируют, сообщает Агентство «Москва». Уточняется, что нет движения в обоих направлениях.
По информации МЧС, на метростанции «Алтуфьево» по техническим причинам остановился состав.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское Метро
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