Прилепина ввели в медикаментозный сон

Представители Прилепина уточнили, что данная мера потребовалась после второй операции на ногах, она поспособствует более плавный выводу писателя из наркоза.

На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное, ему успешно провели второй этап операции по фиксации костных отломков.

Ранее в Нижнем Новгороде простились с погибшим водителем Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

