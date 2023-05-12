Прилепина ввели в медикаментозный сон

Получившего переломы ног подрыве машины писателя Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

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Представители Прилепина уточнили, что данная мера потребовалась после второй операции на ногах, она поспособствует более плавный выводу писателя из наркоза.

На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное, ему успешно провели второй этап операции по фиксации костных отломков.

Ранее в Нижнем Новгороде простились с погибшим водителем Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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