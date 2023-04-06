«Мамы нет. Мама умерла»: Пригожин назвал виновных в массовой атаке дронов на Россию
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин возложил ответственность за возросшее количество украинских дронов над российскими территориями на чиновников, сообщает пресс-служба бизнесмена.
«Что касается пролетов этих БПЛА. За это несут ответственность околовоенные чиновники, которые надеются на то, что в какой-то момент они откроют глазки, и будет вокруг все хорошо, и мама держит их за руку. Не нужно надеяться на это. Мамы нет. Мама умерла», - приводит слова предпринимателя его пресс-служба.
По его словам, полеты украинских дронов и теракты на территории России являются частью проверки российской обороноспособности.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что, по словам Пригожина, город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru