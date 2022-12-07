Пригожин пообещал проверить информацию о принадлежности ростовского стрелка к ЧВК «Вагнер»

По его словам, «оперативная группа» ЧВК проведёт расследование с целью выяснить, как эта информация попала к журналистам, и в «случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах».

«В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу РФ», - указал основатель ЧВК.

Инцидент произошёл 6 декабря в Новошахтинске Ростовской области. По данным ТАСС, огонь по полицейским открыл дезертир. По информации Telegram-канала Baza, стрелявшим оказался Павел Николин, который отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК, оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер».

