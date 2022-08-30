Приговор по делу Ивана Сафронова огласят 5 сентября

Приговор обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову огласят 5 сентября, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

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В сообщении говорится, что постановочная часть приговора будет оглашена в открытом режиме.

Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить его подзащитного к 24 годам колонии строгого режима.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаПриговорУголовное ДелоИван Сафронов
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