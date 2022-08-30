Приговор по делу Ивана Сафронова огласят 5 сентября
30 августа 202217:48
Приговор обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову огласят 5 сентября, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
В сообщении говорится, что постановочная часть приговора будет оглашена в открытом режиме.
Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить его подзащитного к 24 годам колонии строгого режима.
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru