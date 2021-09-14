Приезжий задержан по подозрению в убийстве врача в центре Москвы
Сотрудники правоохранительных органов задержали в российской столице подозреваемого в убийстве врача-рентгенолога, передаёт ТАСС. Труп медика нашли накануне вечером в районе Большого Краснохолмского моста, который соединяет на Садовом кольце Таганскую площадь с Нижней Краснохолмской улицей.
Мужчина 1955 года рождения скончался в результате ножевого ранения. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 22-летний уроженец Иркутска.
Личность погибшего также установили. Врач-рентгенолог Андрей Кравцов работал в одной из клиник Москвы.
По данным следствия, он пытался оказать сопротивление злоумышленнику - в руках убитого был зажат баллончик с перцовым газом.
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