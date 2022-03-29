Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывав на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

По словам главы региона, взрывы слышны вблизи села Красный Октябрь. Согласно информации Гладкого, погибших или раненых среди пострадавших нет.

Ранее режим ЧС был введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда, прилетевшего со стороны Украины. В результате взрыва пострадали несколько человека и был поврежден дом.



