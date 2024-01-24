В Улан-Баторе взорвался многотонный грузовик с газом
24 января 202404:34
В монгольском Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает News.MN.
В результате произошел пожар у крупного рынка Дунжингарав. В огне погибли шесть человек, еще столько пострадали.
На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru