Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа

Предварительно, причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщило Минэнерго Дагестана.

Взрыв в Махачкале повредил около 50 авто и окна в соседних домах

Установлено, что у собственника есть техническая документация, но отсутствует договор поставки ресурса. Сам объект не был подключен к газовым сетям.

В результате инцидента пострадали пять человека, трое из которых в тяжелом состоянии.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву в доме в Махачкале привела «цепочка нарушений», напоминает RT.

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