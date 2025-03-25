Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа

Установлено, что у собственника есть техническая документация, но отсутствует договор поставки ресурса. Сам объект не был подключен к газовым сетям.

В результате инцидента пострадали пять человека, трое из которых в тяжелом состоянии.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву в доме в Махачкале привела «цепочка нарушений», напоминает RT.

