Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа
25 марта 202513:46
Предварительно, причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщило Минэнерго Дагестана.
Установлено, что у собственника есть техническая документация, но отсутствует договор поставки ресурса. Сам объект не был подключен к газовым сетям.
В результате инцидента пострадали пять человека, трое из которых в тяжелом состоянии.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву в доме в Махачкале привела «цепочка нарушений», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru