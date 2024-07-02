После взрыва газа в Стерлитамаке госпитализировали пять человек
Пять человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.
Как отметили в ведомстве, пострадавших доставили в городскую больницу №1. Медики госпитализировали пятерых взрослых с ожогами различной степени. Отмечается, что в числе пострадавших есть дети.
«Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой», — указали в Минздраве.
Ситуацию взял на личный контроль глава регионального ведомства Айрат Рахматуллин.
Взрыв газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке произошел во вторник, в результате погибла женщина, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После взрыва газа в Стерлитамаке госпитализировали пять человек
- «Не называть сумму»: Соискателям рассказали, как договориться о высокой зарплате
- Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет
- ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области
- Эминем выложил тизер нового альбома и назвал дату релиза
- В Думе заявили, что запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику
- В Братске 31 человек госпитализирован после посещения кафе
- Человек пострадал после атаки дрона ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский
- Белгородские аграрии начали уборку зерна при усиленных мерах безопасности
- С мемориала в Краснодаре спилили и украли сабли и ружье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru