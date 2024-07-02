После взрыва газа в Стерлитамаке госпитализировали пять человек

Как отметили в ведомстве, пострадавших доставили в городскую больницу №1. Медики госпитализировали пятерых взрослых с ожогами различной степени. Отмечается, что в числе пострадавших есть дети.

«Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой», — указали в Минздраве.

Ситуацию взял на личный контроль глава регионального ведомства Айрат Рахматуллин.

Взрыв газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке произошел во вторник, в результате погибла женщина, пишет RT.

