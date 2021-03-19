Причиной смерти трех человек в Туле могло стать отравление угарным газом

По предварительным данным, причиной гибели трех человек в автомобиле в Туле стало отравление угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по Тульской области.

При этом следователи прорабатывают другие версии. Представитель СК рассказал, что в машине были две женщины и ребенка. Место происшествия также осмотрел глава регионального управления СК РФ Владимир Усов.

Тела были обнаружены в четверг вечером в припаркованном автомобиле. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

