Тела трех человек обнаружены в автомобиле на улице в Туле

Тела трех человек обнаружены в автомобиле на одной из улиц Тулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.

По предварительным данным, один из трех человек является несовершеннолетним. Состояние тел не уточняется.

В настоящее время специалисты занимаются установлением обстоятельств случившегося.

