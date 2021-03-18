Тела трех человек обнаружены в автомобиле на улице в Туле

Тела трех человек обнаружены в автомобиле на одной из улиц Тулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.

По предварительным данным, один из трех человек является несовершеннолетним. Состояние тел не уточняется.

В настоящее время специалисты занимаются установлением обстоятельств случившегося.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Тульская Область
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