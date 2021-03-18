Тела трех человек обнаружены в автомобиле на улице в Туле
18 марта 202121:42
Тела трех человек обнаружены в автомобиле на одной из улиц Тулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.
По предварительным данным, один из трех человек является несовершеннолетним. Состояние тел не уточняется.
В настоящее время специалисты занимаются установлением обстоятельств случившегося.
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18 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru