Причиной пожара в красноярской клинике стал поджог

Видео с камер внутреннего наблюдения в частной наркологической клинике «Чистый город» запечатлело, как один пациентов поджигает предметы интерьера. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Новости за ночь: Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

Следствие установило, что поджигателя среди погибших при пожаре нет. Его личность выясняется.

Ранее в МЧС предполагали, что причиной пожара послужило короткое замыкание проводки, передаёт RT.

Пожар вспыхнул в клинике на цокольном этаже жилого дома в четвёртом часу утра. Спасатели эвакуировали жильцов и пациентов, на месте ЧП обнаружили тела четырёх погибших. Ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения.

Сообщалось о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Теперь СК завёл ещё одно дело – об убийстве.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПоджогПожарСледственный Комитет
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