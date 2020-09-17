Новости за ночь: Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске
Жертвами пожара одной из частных наркологических клиник Красноярска стали четыре человека, сообщили в региональном управлении МЧС России. Спасатели получили информацию о возгорании в 3:46 по местному времени.
По имеющимся данным, пожар начался в кабинете на первом этаже шестиэтажного жилого дома. Были эвакуированы жильцы и пациенты частной наркологической клиники «Чистый город», располагающейся на цокольном этаже. Местные СМИ пишут, что возгорание произошло именно в клинике, погибли пациенты.
Их будут опознавать по отпечаткам пальцев, утверждает ТАСС. Некоторые пациенты находились в клинике анонимно. Также известно о двух пострадавших. Их госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения. Как сообщает РИА Новости, оба пострадавших в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю информируют о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования задержана директор частной клиники.
Между тем, местные жители полагают, что пожар устроили пациенты клиники, помещённые в неё против воли и планировавшие бежать, передаёт местный «7 канал».
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