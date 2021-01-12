Причиной отравления детей в Буйнакске могли стать подарочные наборы

Причиной массового отравления детей в Буйнакске республики Дагестан могли стать просроченные продукты из подарочных новогодних наборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Исламудина Нургудаева.

В числе причин отравления также называлась вода. По информации городских властей, родители детей назвали причиной отравления мандарины и сок. Дети, поступившие в больницу с симптомами отравления, живут в разных районах города, часть из них проживает в селах Буйнакского района.

В больницу с симптомами отравления поступили более 50 детей из Буйнакска. Глава города подчеркнул, что версия с водой также проверяется. По словам Нургудаева, для установления причин происшествия будут проведены анализы.

СК РФ по Дагестану проводит доследственную проверку по данному инциденту. Прокуратура республики также начала проверку.

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ФОТО: pixabay.com
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