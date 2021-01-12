Более 30 детей с признаками отравления госпитализированы в Дагестане
Более 30 детей с признаками пищевого отравления госпитализированы в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Исламудина Нургудаева.
По словам градоначальника, к медикам обратились 34 ребёнка в возрасте от 1,5 до 14 лет. Как отметил мэр, несколько человек самостоятельно покинули больницы, другие были госпитализированы. При этом в медучреждения продолжают поступать пациенты с признаками отравления.
Как отметил Нургудаев, власти и сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины происшествия.
Ранее «Молодежный портал Северного Кавказа» сообщал, что у госпитализированных детей зафиксированы высокая температура, тошнота и рвота, расстройство кишечника.
Причиной массового отравления могла стать питьевая вода. Власти Буйнакска опубликовали заявление с призывом не пить воду из-под крана до тех пор, пока не будут получены результаты анализа воды во всех городских источниках.
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