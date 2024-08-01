Причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси
1 августа 202410:55
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По предварительным данным, в результате обрушения на улице Сибирской пострадали пять человек. Telegram-канал Baza сообщил, что из-под завалов удалось вытащить двух детей.
В МЧС РФ уточнили, что причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.
На месте работают спасатели и оперативные службы, проводится эвакуация жильцов дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru