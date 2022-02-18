Цистерна с газом взорвалась в Чечне
Цистерна с газом взорвалась в Чечне. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по республике.
По данным источника, взрыв цистерны с сжиженным углеводородным газом, емкость которой составляет 60 кубов, произошел на окраине чеченского села Гехи. После случившегося пожар перекинулся на соседнее здание.
Вблизи возгорания находится еще шесть цистерн. Наличие в них горючего уточняется.
Сейчас на месте происшествия находятся представители МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
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