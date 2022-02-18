Цистерна с газом взорвалась в Чечне

Цистерна с газом взорвалась в Чечне. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по республике.

В подмосковных Люберцах произошел взрыв газа в жилом доме

По данным источника, взрыв цистерны с сжиженным углеводородным газом, емкость которой составляет 60 кубов, произошел на окраине чеченского села Гехи. После случившегося пожар перекинулся на соседнее здание.

Вблизи возгорания находится еще шесть цистерн. Наличие в них горючего уточняется.

Сейчас на месте происшествия находятся представители МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.


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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:МЧСПожарВзрывГазЧечня
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