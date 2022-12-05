Причиной гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание.

В Минприроды прокомментировали гибель тюленей в Каспийском море

По её словам, специалисты ведомства пока не выявили загрязнения окружающей среды и острых отравлений у животных, также не зафиксированы механические повреждения от сетей или других рыболовных снастей.

«По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием», - отметила она.

Радионова добавила, что результаты исследования пробы воды будут известны ближе к концу недели.

Ранее в комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России по экологическим правам заявили, что возьмут на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье Каспийского моря, сообщает RT.

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ТЕГИ:Каспийское МореЖивотныеРосприроднадзор
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