Причиной экстренной посадки самолета Сочи — Омск стала ошибка плотов
Самолёт Сочи — Омск совершил экстренную посадку в поле 12 сентября вследствие ошибки пилотов. Об этом сообщил Telegram-канал MASH со ссылкой на предварительные отчеты Росавиации после расшифровки черных ящиков.
Отмечается, что капитан лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет летит с выпущенными шасси. Именно по этой причине топливо быстро закончилось.
По словам специалистов Росавиации, у самолета отказала «зелёная» гидросистема при выпуске шасси во время захода на посадку в Омске. Пилоты лайнера приняли решение об уходе на второй круг и перевели при маневре кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако они так и не были убраны.
Не глядя на табло, пилоты произвели расход топлива без учета дополнительной нагрузки и взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, оборудованный рембазой, однако были вынуждены совершить посадку в поле.
Ранее следователи допросили командира судна «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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