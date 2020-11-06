Причиной ДТП с участием Оверчука мог стать автомобиль со встречной полосы

В качестве возможной причины аварии, в которой пострадал вице-премьер России Алексей Оверчук, назван выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

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По данным агентства, аварию на Кутузовском проспекте в Москве спровоцировал водитель легкового автомобиля "Таврия". Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW, в котором находился Оверчук.

В ДТП также был задействован третий автомобиль. По предварительной информации, еще один участник аварии также получил травмы. НСН ранее сообщала, что Оверчук в настоящий момент находится в Центральной клинической больнице.

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ФОТО: РИА Новости
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