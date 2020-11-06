Замглавы правительства Оверчук попал в ДТП в Москве
6 ноября 202022:11
Заместитель главы правительства России Алексей Оверчук попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера.
Уточняется, что авария произошла на Кутузовском проспекте в столице. Оверчук доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП не уточняются.
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6 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru