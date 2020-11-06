Замглавы правительства Оверчук попал в ДТП в Москве

Заместитель главы правительства России Алексей Оверчук попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера.

Уточняется, что авария произошла на Кутузовском проспекте в столице. Оверчук доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП не уточняются.

