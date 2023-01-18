Прибывший в Турцию российский круизный лайнер врезался в пристань

Российский круизный лайнер Astoria Grande при подходе к турецкому порту Амасра врезался в пристань, сообщает телеканал Haberturk.

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По данным канала, инцидент произошёл на западе черноморского побережья из-за сильного шторма.

Уточняется, что в момент ЧП на борту лайнера находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших среди них, а также членов экипажа, нет.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что несколько круизных компаний приостановили продажи на российском рынке и не подтверждают новые бронирования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТурцияРоссияКорабли
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