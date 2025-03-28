Посольство в Таиланде не получало сведений о пострадавших из-за землетрясения россиянах

В посольстве отметили, что после подземных толчков в Таиланде, связанных с землетрясением в Мьянме, находятся на связи с местными властями для уточнения информации о возможных пострадавших россиянах.

«Пока таких сведений не поступало», - указано в заявлении дипмиссии.

Ведомство рекомендовало гражданам соблюдать бдительность и следовать указаниям властей.

Ранее на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались в том числе в Таиланде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

