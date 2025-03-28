Посольство в Таиланде не получало сведений о пострадавших из-за землетрясения россиянах
Посольство России в Таиланде не получало данных о гражданах РФ, пострадавших в результате землетрясения. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В посольстве отметили, что после подземных толчков в Таиланде, связанных с землетрясением в Мьянме, находятся на связи с местными властями для уточнения информации о возможных пострадавших россиянах.
«Пока таких сведений не поступало», - указано в заявлении дипмиссии.
Ведомство рекомендовало гражданам соблюдать бдительность и следовать указаниям властей.
Ранее на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались в том числе в Таиланде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru