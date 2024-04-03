При землетрясении на Тайване пострадали 711 человек
3 апреля 202409:59
Более 700 человек пострадали в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщил портал SET News со ссылкой на пожарных.
Отмечается, что число пострадавших достигло 711. При этом помощи спасателей ожидают 77 человек, пострадали ли они, не уточняется.
В среду неподалеку от Тайваня произошло сильное землетрясение, сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,5 и 6,6. Сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru