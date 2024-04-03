При землетрясении на Тайване пострадали 711 человек

Более 700 человек пострадали в результате землетрясения на Тайване. Об этом сообщил портал SET News со ссылкой на пожарных.

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Отмечается, что число пострадавших достигло 711. При этом помощи спасателей ожидают 77 человек, пострадали ли они, не уточняется.

В среду неподалеку от Тайваня произошло сильное землетрясение, сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,5 и 6,6. Сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших, напоминает «Свободная пресса».

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