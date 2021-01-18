При землетрясении и наводнении в Индонезии погибли 96 человек

Общее число жертв землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии достигло 96 человек, почти 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.

Отмечается, что 15 человек стали жертвами наводнения в провинции Южный Калимантан, еще 81 человек погиб после землетрясения магнитудой 6,2.

Пресс-секретарь управления Радитья Джати сообщил, что на данный момент около 28 тысяч человек находятся в ценртрах эвакуации, еще 40 тысяч эвакуированы после наводнения в Южном Калимантане, где оказалось затоплено около 25 тысяч домов. Землетрясение разрушило более 1150 зданий, включая пять школ. В стране объявлено чрезвычайное положение.