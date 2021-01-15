Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 26
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 26. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси, передает RT. Его эпицентр находился неподалеку от города Мамуджу.
Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали семь человек, 600 пострадали.
Из-за произошедших подземных толчков пострадали многочисленные здания. В настоящее время в районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция и число погибшим может вырасти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Минобороны Швеции сняло фильм о возможных сценариях войны
- СМИ: мобильная связь может подорожать на 15 процентов
- Названы победители Фонда президентских грантов
- Извлечены данные «черного ящика» упавшего в воду самолета в Индонезии
- Стоимость проезда на такси в России выросла на 50-70%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru