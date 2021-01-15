Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 26

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 26. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси, передает RT. Его эпицентр находился неподалеку от города Мамуджу.