При взрыве в центре Донецка погибли три человека

В результате взрыва в центре столицы ДНР погибли три человека, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея на Школьном бульваре. Ранения получили несколько человек. Пострадавших увезли с места происшествия.

На месте взрыва работают экстренные службы. Предположительно, дрон мог сбросить снаряд.

ВСУ ранее нанесли удар по Петровскому району Донецка, Ранения получила 35-летняя женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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