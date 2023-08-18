При взрыве в центре Донецка погибли три человека
18 августа 202322:40
В результате взрыва в центре столицы ДНР погибли три человека, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел примерно в 20:00 возле лицея на Школьном бульваре. Ранения получили несколько человек. Пострадавших увезли с места происшествия.
На месте взрыва работают экстренные службы. Предположительно, дрон мог сбросить снаряд.
ВСУ ранее нанесли удар по Петровскому району Донецка, Ранения получила 35-летняя женщина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Таиланда в Норвегии вручила российским ученым на Шпицбергене подарок
- При взрыве в центре Донецка погибли три человека
- Шольц исключил отправку солдат ФРГ на Украину
- США и Япония объявили о готовности к переговорам с КНДР
- Страны ЭКОВАС определили дату вторжения в Нигер
- В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне
- Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу
- СМИ: США готовят план по экстренной эвакуации своих баз из Нигера
- Минюст внес писательницу Линор Горалик в список иноагентов
- В Чечне признали избиение сжегшего Коран волгоградца сыном Кадырова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru