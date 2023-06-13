СМИ: Несколько взрывов произошло в Луганске

Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимаются клубы дыма, сообщает ТАСС.

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ФОТО: t.me/sashakots
ТЕГИ:ЛНРСпецоперацияВзрывЛуганск

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