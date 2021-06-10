При взрыве в Краснодаре погиб один человек

Один человек погиб при взрыве в Краснодаре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, взрыв произошел в двухэтажном гараже на улице Тихорецкой. Также в результате инцидента два человека получили ранения.

Ранее в июне сообщалось, что три человека были ранены в результате взрыва в украинском Харькове.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КраснодарВзрыв
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