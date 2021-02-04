При взрыве в Агдаме погиб азербайджанский солдат

Солдат армии Азербайджана погиб при взрыве на территории Агдамского района. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Как уточняется, имя погибшего - Губад Зейналов. По данным издания, еще двое военных получили ранения, они были госпитализированы.