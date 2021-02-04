При взрыве в Агдаме погиб азербайджанский солдат
Солдат армии Азербайджана погиб при взрыве на территории Агдамского района. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Как уточняется, имя погибшего - Губад Зейналов. По данным издания, еще двое военных получили ранения, они были госпитализированы.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Трёхстороннее соглашение о прекращении огня было подписано главами России Армении и Азербайджана 9 ноября и вступило в силу 10 ноября.
Совместный российско-турецкий центр по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе начал работать 30 января в Агдамском районе Азербайджана. В Минобороны России рассказали, что центр будет осуществлять «сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договорённости сторон».
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