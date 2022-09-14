При взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье пострадал пожарный

Пожарный был ранен при взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео

Медики оценивают его состояние как как средней степени тяжести. Других подробностей не приводится.

В настоящее время устанавливаются причины крушения летательного аппарата и кому он принадлежит.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарныеВзрыв
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