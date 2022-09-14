При взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье пострадал пожарный
14 сентября 202219:23
Пожарный был ранен при взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье. Об этом сообщает «Интерфакс».
Медики оценивают его состояние как как средней степени тяжести. Других подробностей не приводится.
В настоящее время устанавливаются причины крушения летательного аппарата и кому он принадлежит.
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14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru